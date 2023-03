Bronzen medaille voor Bart Swings op 5.000 meter

De Leuvenaar kwam in de Thialf Arena binnen in 6:13.06. Hij schaatste in het negende en voorlaatste paar naast de Nederlander Patrick Roest. Die won goud in 6:08.94. Het zilver ging naar de Italiaan Davide Ghiotto in 6:11.12.

De 32-jarige Swings start de komende dagen ook in de massastart op zaterdag, en in de 1.500 meter en 10.000 meter op zondag. Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Dat was tot dusver zijn enige eremetaal op een WK afstanden. Begin 2022 werd de Leuvenaar olympisch kampioen massastart in Peking.

Sandrine Tas kwam donderdag eveneens in actie. Zij werd zeventiende op de 3.000 meter in 4:14.65. De Noorse Ragne Wiklund pakte goud in 3:56.86.