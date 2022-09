Brons voor Remco Evenepoel, Tobias Foss is de verrassende wereldkampioen tijdrijden

Evenepoel legde de 34,2 km af in 40:12. Daarmee was de winnaar van de Ronde van Spanje negen seconden trager dan Foss. De 25-jarige Noor haalde het in 40:03 (gem. 51,24 km/u) voor de Zwitser Stefan Küng, tweede op drie seconden.

Küng leek lange tijd onderweg naar de wereldtitel, maar aan de meet beet hij verrassend zijn tanden stuk op de tijd van Foss. De 25-jarige Foss, tweevoudig Noors kampioen tijdrijden en lid van Jumbo-Visma, volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Ganna op. De tweevoudige titelverdediger en topfavoriet ontgoochelde en moest tevreden zijn met de zevende plaats op 55 seconden.

Yves Lampaert, de tweede Belgische deelnemer, eindigde als negende op 1:10.

Lees ook ‘Hoe Evenepoel Luik won, lijkt mij de manier waarop hij wereldkampioen kan worden’: bondscoach Sven Vanthourenhout en Tom Boonen blikken vooruit op de wegrit

De 25-jarige Foss, tweevoudig Noors kampioen tijdrijden en lid van Jumbo-Visma, volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Ganna op. De tweevoudige titelverdediger en topfavoriet ontgoochelde en moest tevreden zijn met de zevende plaats op 55 seconden.

Vorig jaar won Ganna de wereldtitel in Brugge voor Wout van Aert, die dit keer alleen de wegrit rijdt, en Evenepoel. In 2020 zegevierde Ganna voor eigen publiek in Imola, opnieuw voor Van Aert en Küng.

Voor Evenepoel is het zijn derde medaille op het WK tijdrijden. Naast het brons van vorig jaar won hij in 2019 al zilver in het Engelse Harrogate achter de Australiër Rohan Dennis.