Broer van Sven Pichal: ‘Boos ben ik niet, wel enorm gekwetst’

Voor de familie en de partner van Sven Pichal kwam het nieuws van zijn aanhouding vorige week als een complete verrassing. “We kregen zondagochtend het nieuws dat Sven zich had laten opnemen in een ontwenningskliniek. Waarom en waarvoor, dat wisten we niet”, zo reageert de oudste broer van Pichal in Het Laatste Nieuws. “’s Avonds werden we samen met de rest van Vlaanderen verrast door het zware nieuws. Sindsdien is het voor mij allemaal een beetje een waas.”

Pichal is aangehouden op verdenking van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Dit weekend diende Pichal met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de VRT, waar hij voor Radio 2 het populaire consumentenprogramma De inspecteur presenteerde. Een politieteam en onderzoeksrechter viel gisteren ook binnen in het gebouw van de openbare omroep voor een huiszoeking in het bureau van Pichal op de VRT.

“Er is een bom gevallen binnen onze familie. Niemand had dit verwacht. Iedereen is in shock”, getuigt de broer van Pichal over de feiten. “We kunnen ons amper inbeelden dat Sven zich daartoe heeft laten verleiden. Mijn gevoelens vallen moeilijk te omschrijven: boos ben ik niet, wel enorm gekwetst en teleurgesteld. En er overvalt mij een enorme schaamte. We weten totaal niet wat er is gebeurd en hoe het zover is kunnen komen.”

Wel blijft hij Sven Pichal steunen. “Wat zijn rol in het verhaal is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Wij wachten intussen af. Hoe moeilijk ook, we moeten nu als familie proberen rustig te blijven. Ik zal altijd zijn oudste broer blijven, wat er ook gebeurt. We blijven een hechte familie die er voor elkaar zal zijn.”

Morgenvoormiddag zal Pichal voor de Antwerpse raadkamer moeten verschijnen. Dan wordt beslist of hij nog zeker een maand langer opgesloten blijft of dat hij weer mag vrijkomen, eventueel onder voorwaarden.

Zit u met vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling? Praten helpt. U kan daarvoor terecht bij hulplijn 1712. Kinderen en jongeren kunnen hulp krijgen bij Awel, online of via het nummer 102.