Brittney Griner voor het eerst opnieuw op training na maandenlang gevangenschap

Griner werd in februari 2022 gearresteerd op de luchthaven van Moskou nadat er cannabisolie in haar reiskoffer was gevonden. Ze werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel, maar kwam begin december weer vrij in een ruil met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

De 32-jarige Griner speelt al heel haar WNBA-carrière voor Phoenix, waarmee ze in 2014 kampioen werd. De Amerikaanse is een achtvoudig All-Star en werd met haar land twee keer olympisch en wereldkampioen.