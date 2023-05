Brittney Griner maakt 5 maanden na opsluiting in Rusland officiële comeback

Griner liet vorige week in een voorbereidingswedstrijd al zien dat ze weinig van haar talent verloren had en nam haar team in de eerste officiële partij van het seizoen ook weer op sleeptouw. Ondanks achttien punten kon ze evenwel een 71-94 nederlaag tegen de Los Angeles Sparks niet verhinderen. Haar laatste wedstrijd in de WNBA dateerde van oktober 2021 en ook voor haar Russische club Jekaterinenburg speelde ze al langer dan een jaar niet meer.

“Je moet weer aan het werk en alles opzij zetten”, zei Griner over de emoties die door haar heen gingen tijdens dit voor haar hartverwarmende moment, in gesprek met ESPN, dat de wedstrijd rechtstreeks uitzond.

Griner werd in februari 2022 gearresteerd op de luchthaven van Moskou nadat er cannabisolie in haar reiskoffer was gevonden. Ze werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel maar kwam begin december weer vrij in een ruil met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.