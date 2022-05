Nieuws Brexit

Britten morrelen aan brexitakkoord: Londen wil wetgeving indienen om Noord-Iers protocol aan te passen

Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Beeld ANP / EPA

Opnieuw rommelt het tussen de Britten en Europa. De Britse regering wil ‘in de komende weken’ een wetgeving indienen waarmee ze eenzijdig de afspraken uit het Noord-Ierse protocol aanpast. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss aangekondigd in het parlement in Londen. Ze hoopt daarmee de politieke crisis in Noord-Ierland op te kunnen lossen. De Europese Commissie reageerde meteen afwijzend. Wat is hier aan de hand?