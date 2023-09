Britta Cloetens is niet gestorven door een slag op het hoofd, blijkt uit nieuw onderzoek

Het stoffelijk overschot van Britta Cloetens werd op 5 april in een bos nabij Dinant teruggevonden. Cloetens werd in 2011 vermoord door autoverkoper Tijl Teckmans na een bezoek aan een garage in Wilrijk. Teckmans bekende tijdens de loop van het onderzoek dat hij Cloetens om het leven had gebracht, maar beweerde dat hij zich niet meer kon herinneren waar hij het lichaam precies had gedumpt.

In zijn versie hield hij vol dat het om een ongeval ging en zou ze hebben ingestemd om met hem seks te hebben in de koffer van een auto, maar liep het mis toen Cloetens zei dat hij moest stoppen en dat ze naar de politie zou stappen. Teckmans zou vervolgens het kofferdeksel van de auto hebben dichtgeklapt op het hoofd van Cloetens, die daarna levenloos op de grond zou zijn gevallen.

Björn Backx, advocaat-generaal bij het parket-generaal in Antwerpen, zegt nu dat uit onderzoek op het stoffelijk overschot door een wetsgeneesheer blijkt dat het verhaal van Teckmans niet klopt. “Hij is formeel dat er geen impact is, dus het verhaal van Teckmans kan niet worden aangetoond”, klinkt het.

Teckmans werd in 2015 voor het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor doodslag op Britta Cloetens.