Britse vicepremier Dominic Raab neemt ontslag na beschuldigingen van pestgedrag

Onafhankelijk onderzoek wees uit dat Raab zich misdragen heeft. In een brief aan premier Rishi Sunak, die Raab ook op Twitter deelde, schrijft de politicus dan ook dat hij zijn ontslag neemt uit de regering van Sunak.

Raab, lid van de Conservatieven, vroeg zelf om het onderzoek naar beschuldigingen over pestgedrag en beloofde af te treden als er zelfs maar “enige aanwijzing” was van intimidatie. “Het is belangrijk dat ik me aan mijn woord houd”, aldus de topminister.

De minister wijst erop dat het rapport “alle beschuldigingen heeft verworpen, op twee na”. Die twee ongunstige bevindingen noemt hij gebrekkig.

De vraag is of Raab gewoon veeleisend en streng is of dat hij met zijn gedrag de grens van intimidatie overschreed. Raab zegt dat “ministers rechtstreeks toezicht moeten kunnen uitoefenen op hoge ambtenaren bij cruciale onderhandelingen”. Anders gaat het “democratische en constitutionele principe van ministeriële verantwoordelijkheid” verloren, schrijft hij. En dit zou vooral relevant geweest zijn tijdens zijn periode als minister van Buitenlandse Zaken.

Raab voegt er nog aan toe dat dit “valse klachten” tegenover ministers zal aanmoedigen, met grote gevolgen voor “zij die verandering sturen en uiteindelijk ook het Britse volk”. Raab noemt het een gevaarlijk precedent, maar zegt wel dat hij de regering blijft steunen.

My resignation statement.👇 pic.twitter.com/DLjBfChlFq — Dominic Raab (@DominicRaab) 21 april 2023

Het onderzoeksrapport zelf is nog niet bekendgemaakt. Het maandenlange onderzoek naar het gedrag van Raab zou klachten en getuigenissen bevatten van meerdere ambtenaren omtrent pesterijen bij drie verschillende departementen. In het rapport wordt er volgens Raab geconcludeerd dat hij niet een keer, in vier en een half jaar tijd, heeft gevloekt of naar iemand geroepen. Hij zou ook niet met iets gegooid hebben, iemand fysiek hebben aangevallen of bewust iemand gekleineerd hebben.

“Ik verontschuldig me oprecht als ik onopzettelijk stress heb bezorgd of een functionaris zich beledigd zou hebben gevoeld, als gevolg van het tempo, de normen en de uitdaging die ik heb opgelegd binnen het ministerie van Justitie”, stelt hij nog. “Dat is echter wat het publiek verwacht van ministers die in hun naam werken.”

Dominic Raab achter Sunak in de zomer van 2022, toen die laatste nog geen premier was. Beeld REUTERS

De vicepermier is de derde hoge minister die vertrekt wegens omstreden gedrag sinds Sunak in oktober een integere regering beloofde. Ook de timing komt ongelegen aangezien de Conservatieven slechte resultaten verwachten voor de Engelse gemeenteraadsverkiezingen binnen twee weken.