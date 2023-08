Britse verpleegster veroordeeld tot levenslang voor moord op zeven baby's

Een jury oordeelde eind vorige week al dat Lucy Letby schuldig was aan de moord op zeven baby’s en de poging tot moord op zes andere pasgeborenen op een neonatale afdeling van een ziekenhuis in het Britse Chester in 2015 en 2016. Nu kent Letby ook haar strafmaat, zo werd ze veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.

Het gebeurt zelden in de Britse rechtspraak dat een levenslange celstraf wordt uitgesproken zonder kans op vrijlating. Letby is slechts de vierde vrouw in het land die deze straf krijgt. De vorige drie vrouwen die zo’n straf kregen waren Myra Hindley, Rosemary West en Joanna Dennehy. De misdrijven zijn dan ook “van een heel uitzonderlijke ernst”, zo onderstreepte de rechter bij de aankondiging van de strafmaat. Letby was niet aanwezig bij de uitspraak.

Tijdens nachtdiensten

De zaak kwam in 2016 aan het licht, nadat een ziekenhuis in Chester een aanzienlijke stijging vaststelde van het aantal baby’s dat onverwacht stierf op de prematurenafdeling. Letby was steeds aanwezig op de momenten van de overlijdens, waardoor er argwaan ontstond. In de meeste gevallen sloeg ze toe tijdens nachtdiensten, wanneer de ouders niet bij de baby’s waren en er geen toezicht van een diensthoofd was. Dat deed ze onder meer door bij de baby’s insuline of lucht te injecteren.

Met de uitspraak komt een voorlopig einde aan een proces dat in oktober vorig jaar van start ging. In 2018 werd Letby voor het eerst gearresteerd, maar later weer vrijgelaten. In november 2020 werd ze opnieuw opgepakt en sindsdien zat ze in voorarrest.

Het ziekenhuis waar Lucy Letby werkte. Beeld Getty Images

Lopende onderzoeken

Er komt nog een onderzoek om te achterhalen waarom ze niet eerder werd opgepakt en vastgehouden. Volgens de Britse krant The Guardian lopen er nog onderzoeken naar “incidenten” bij dertig andere baby’s in het ziekenhuis waar Letby werkte.

Na haar arrestatie vond de politie post-its waarop geschreven stond: “Ik verdien het niet om te leven. Ik heb ze expres vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen” en “Ik ben een verschrikkelijk slecht mens”. Al werden ook notities gevonden waarop ze schreef onschuldig te zijn.