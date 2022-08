Britse spionnenbaas: ‘Poetin verliest informatieoorlog in Oekraïne’

In een opiniestuk in The Economist schrijft Fleming dat beide landen in de oorlog in Oekraïne ten volle gebruik hebben gemaakt van hun cybercapaciteiten. “Tot nu toe heeft president Poetin de informatieoorlog volledig verloren van Oekraïne en het Westen”, meent hij. “Hoewel dat reden is om te vieren, moeten we niet onderschatten hoe Russische desinformatie elders in de wereld gretig gedeeld wordt.”

“Net als bij de invasie over land, lijken Ruslands online plannen mislukt. Het gebruik van offensieve cyberinstrumenten is onverantwoordelijk en willekeurig.”

Volgens Fleming heeft Rusland WhisperGate-malware ingezet om systemen van de Oekraïense overheid te vernietigen en beschadigen. Hetzelfde draaiboek heeft het land eerder al gebruikt in Syrië en de Balkan, en online desinformatie is een belangrijk onderdeel van de strategie van Rusland. Maar de Britse inlichtingendienst kon die onderscheppen en op tijd waarschuwingen geven, aldus Fleming.