Nieuws Martin Amis

Britse schrijver Martin Amis, lid van ‘Angry Young Men’, overleden

Martin Amis Beeld ELLEN SEIBERT

In zijn woonplaats Lake Worth in Florida (VS) is schrijver Martin Amis op 73-jarige leeftijd overleden. Dat is vrijdag al gebeurd, meldt The New York Times. Volgens de krant bevestigt zijn vrouw, auteur Isabel Fonseca, dat hij stierf aan de gevolgen van slokdarmkanker.