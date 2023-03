Britse regering gaat bezit van lachgas verbieden

Het was al illegaal om lachgas te produceren of te leveren als drug, maar het in bezit hebben ervan was dat nog niet.

“We maken ons zorgen over de toename van de gezondheids- en sociale schade van lachgas en hoe algemeen verkrijgbaar het is voor het publiek, vooral voor jongeren”, zegt een regeringswoordvoerder. “Daarom verbieden we lachgas. We maken het bezit van di-stikstofoxide voor het eerst strafbaar; we voorkomen levering voor misbruik door strengere controles op detailhandelaren op te leggen; en we geven meer bevoegdheden aan wetshandhavers om actie te ondernemen tegen overtreders.”

De details over het verbod op het in bezit hebben van lachgas worden vandaag bekendgemaakt. Het verbod is onderdeel van een strengere aanpak van antisociaal gedrag die de Engelse premier Rishi Sunak eveneens vandaag aankondigt.