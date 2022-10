Britse premier Truss verontschuldigt zich, maar denkt er niet aan haar positie op te geven

Truss, die pas enkele weken premier is, kondigde na haar aantreden een pakket omstreden belastingmaatregelen aan om de economie te stimuleren. Dat zorgde voor zulke grote onrust op de financiële markten dat ze zich al snel genoodzaakt zag haar plannen in te trekken en haar vertrouweling Kwasi Kwarteng te ontslaan als minister van Financiën. Kwartengs opvolger Jeremy Hunt kondigde maandag aan bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug te draaien.

“Ik wilde handelen om mensen te helpen met hun energierekeningen en het probleem van hoge belastingen aanpakken. Maar we gingen te ver en te snel”, zei Truss daarover. Ze erkende dat ze fouten heeft gemaakt, maar zei ook die te hebben hersteld. Over de onvrede in haar partij, die in de peilingen is gekelderd, zei ze dat “we ons eenvoudigweg niet kunnen veroorloven om onze tijd te besteden met over de Conservatieve Partij praten, in plaats van over wat we moeten leveren.”

Liz Truss (rechts) moest al kort na haar aantreden haar vertrouweling Kwasi Kwarteng (links) ontslaan als minister van Financiën. Beeld REUTERS

‘Nationaal belang’

Omwille van het "nationaal belang" wil Truss daarom op post blijven. Haar premierschap van enkele weken was naar eigen zeggen "niet perfect", maar ze heeft fouten "hersteld". Het zou "onverantwoord" geweest zijn om niet van koers te veranderen, klinkt het. Truss wil nog steeds de Britse economie doen groeien, maar ze erkende dat een en ander meer tijd nodig heeft. "Ik blijf toegewijd aan de visie, maar we zullen die op een andere wijze moeten waarmaken." Ze blijft een voorstander van "lage taksen en grote economisch groei", maar de economische stabiliteit bewaren, was nu de "prioriteit".

"Ik zal de Conservatieven leiden bij de volgende parlementsverkiezingen", stelde Truss, die politiek verzwakt is sinds het debacle met Kwarteng, wiens kolossale niet-gefinancierde maatregelen het pond lieten kelderen en de staatsschuld oplopen. De bedoeling was om de energiefacturen betaalbaar te houden en de belastingen voor vooral de rijkste bevolkingslaag te verlagen.

Volgens de BBC hebben sommige Conservatieve parlementsleden al overlegd over hoe Truss van de macht gehaald kan worden.