Britse oplichter uit Netflix-documentaire aangehouden in Groot-Bijgaarden

De politie was vorige week donderdag naar het huis van de 51-jarige Britse man en zijn partner getrokken voor een controle rond hondenfokkerij. Dat gebeurde in Vidaillat, in het centrum van Frankrijk. In eerste instantie troffen de agenten enkel zijn partner aan, maar even later arriveerde de Brit met zijn wagen. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, gaf hij gas en reed hij twee agenten omver. Beide agenten kwamen daarbij op de motorkap terecht, een van hen liep verschillende breuken in het gezicht op.

Nadien ontbrak elk spoor van de man, die geseind stond en tegen wie een Europees aanhoudingsbevel liep. Tot de wegpolitie van Oost-Vlaanderen hem vrijdagnamiddag aantrof in de wagen waarmee de aanrijding was gebeurd. In Groot-Bijgaarden heeft de politie hem kunnen aanhouden. De Brit zal nu worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. Daarna is het aan de raadkamer om uit te maken of hij wordt overgebracht naar Frankrijk.