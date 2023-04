Britse ontwerpster Mary Quant (93) overleden, ‘uitvindster’ van de minirok en de hotpants

Mary Quant stierf volgens haar familie vredig thuis in Surrey, in het zuiden van Engeland. Zij noemen haar in een verklaring “een van de meest internationaal erkende modeontwerpers van de twintigste eeuw”.

De ontwerpster, die geboren werd op 11 februari 1930, opende in 1955 haar eerste boetiek, Bazaar, in de Londense wijk Chelsea. De kleding- en accessoirewinkel werd al snel een ontmoetingsplaats voor de Beatles en de Rolling Stones, maar ook Brigitte Bardot en Audrey Hepburn vonden er vlotjes hun weg naartoe.

Zowel Quant als de Franse ontwerper André Courrèges, die in 2016 overleed, claimt de uitvinder van de minirok te zijn, een iconisch kledingstuk uit de jaren zestig. De twee ontwikkelden het idee rond hetzelfde moment en er is nooit uitsluitsel gekomen over wie zich nu echt de uitvinder van het kledingstuk mag noemen.

Het mode-imperium van Quant breidde steeds verder uit en in 1966 begon zij ook met het verkopen van cosmetica. Niet alleen de minirok en hotpants, maar ook kleurrijke panty’s en waterproof mascara hoorden bij haar vooruitstrevende ideeën. In 2015 werd ze commandeur in de Orde van het Britse Rijk en mocht ze de titel ‘Dame’ dragen.