Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen, oud-minister Jeremy Hunt krijgt functie

Kwasi Kwarteng is na weken van onrust over zijn mini-begroting ontslagen als Britse minister van Financiën. Hij wordt vervangen door oud-minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Het is de vraag of de positie van premier en Kwartengs zielsverwant Lizz Truss nog langer houdbaar is.

Onverwachts was Kwarteng donderdagavond vanuit Washington DC terug naar Londen gevlogen voor een spoedoverleg met Truss. De premier was van plan om wederom een groot deel uit Kwartengs omstreden mini-begroting terug te trekken, ditmaal de belofte om de geplande stijging van de vennootschapsbelasting ongedaan te maken. Later vandaag spreekt zij hierover de pers toe. Met de aanpassing van de begroting blijft er weinig over van het het economische beleid van het kabinet-Truss, dat begin september is aangetreden. Truss heeft in de opmaat naar de leiderschapsverkiezingen van de Conservatieve Partij campagne gevoerd met de belofte de belasting te verlagen.

In een, aan Truss gerichte, ontslagbrief blijft Kwarteng achter zijn financiële beleid staan. “Het volgen van de status quo was simpelweg geen optie”, schrijft hij. “Dit land wordt al te lang achtervolgd door lage groeicijfers en hoge belastingen – dit moet veranderen, als dit land wil slagen.”

Vrijdagmiddag is Jeremy Hunt direct benoemd als nieuwe minister van Financiën. Hij is de vierde persoon in drie maanden tijd die die post bekleed. Hunt leidde eerder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Cultuur en Volksgezondheid.

Jeremy Hunt, de nieuwe minister van Financiën in de regering van Liz Truss. Beeld AP

Het vertrek van Kwarteng maakt het premierschap van Truss zeer onstabiel. Truss en Kwarteng zijn al jaren goede vrienden en zielsverwanten. De begroting, die voor een opstand zorgde in de obligatiemarkt, was een gezamenlijk project. Het is onduidelijk hoe Truss van deze politieke nederlaag kan herstellen. Binnen de Conservatieve Partij wordt al een coup voorbereid, waarbij Rishi Sunak als premierskandidaat naar voren wordt geschoven. Deze oud-minister van Financiën heeft vaak gewaarschuwd voor de radicale plannen van Truss en was haar belangrijkste uitdager tijdens de leiderschapsverkiezingen.

Opvolger

Terwijl in de Conservatieve fractie plannen worden beraad om haar weg te krijgen, is Truss op zoek naar een nieuwe minister van Financiën, de vierde in drie maanden tijd. De namen van oud-ministers Jeremy Hunt en Sajid Javid worden genoemd. Het vertrek van een minister van Financiën (officiële titel: The second Lord of the Treasury’) heeft doorgaans grote gevolgen voor de premier (‘the First Lord of the Treasury’). Begin juli leidde het opstappen van minister van Financiën Rishi Sunak tot de val van Boris Johnson.