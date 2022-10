Britse minister van Binnenlandse Zaken neemt ontslag, criticaster van het beleid volgt haar op

De 42-jarige Suella Braverman is de tweede minister van het kabinet van premier Liz Truss binnen een week die ontslagen wordt of opstapt. Ze behoorde tot de radicaal-rechtse vleugel van de Conservatieve Partij en viel herhaaldelijk op met uitspraken over haar plannen voor een hardere aanpak van uitzettingen. Onlangs ging ze in het parlement tekeer tegen de “Guardian-lezende, tofu-etende” linkerzijde.

Op Twitter postte ze haar ontslagbrief aan premier Liz Truss. “Eerder vandaag stuurde ik een officieel document van mijn persoonlijke e-mail naar een betrouwbare parlementaire collega (...). Dit is een technische inbreuk op de regels”, verklaart ze haar ontslag.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) 19 oktober 2022

Grant Shapps, de voormalige minister van Transport onder premier Boris Johnson, volgt haar op. Dat hebben verscheidene Britse media gemeld. Hij vervangt Suella Braverman, die eerder op de dag opstapte.

Shapps was een steunpilaar van Rishi Sunak, de belangrijkste tegenkandidaat van premier Liz Truss in de interne verkiezingen voor een partijleider bij de Conservatieve Partij. Hij werd door Truss bij haar aantreden ontslagen als eerste minister en vervangen door Anne-Marie Trevelyan.

Tijdens het congres van de Tory’s eerder deze maand was hij een van de leidende stemmen die er bij Liz Truss op aandrong haar plannen om de hoogste schaal van de inkomstenbelasting te schrappen, op te bergen. Hij waarschuwde de premier om niet doof te blijven voor de bezorgdheid van de kiezers over de stijgende kosten van levensonderhoud.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Grant Shapps vertrekt uit Downing Street 10. Beeld AFP

Aangeschoten wild

De 47-jarige Truss, nog maar zes weken premier, is aangeschoten wild sinds haar bocht van 180 graden in het belastingbeleid. Die werd als onvermijdelijk beschouwd nadat de ongefinancierde belastingverlagingen tot ernstige onrust op de financiële markten hadden geleid. Ze ontsloeg haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng en verving hem door Jeremy Hunt.

Haar populariteit zit ver onder het vriespunt. In het parlement werd Truss vandaag aan de tand gevoeld, maar ze beet fel van zich af. “Ik ben een vechter, geen opgever”, klonk het onder andere. Media speculeren al een tijdje over haar toekomst. Ook de val van de vorige premier Boris Johnson werd ingeluid met het vertrek van een reeks bewindslieden.

Een partijgenoot van Truss, parlementariër William Wragg, maakte al openbaar dat hij een brief van wantrouwen heeft ingediend tegen de premier. Een dergelijke brief kan leiden tot een vertrouwensstemming, maar toont vooral de grote onvrede over de nog maar kort regerende regeringsleider.