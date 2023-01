Britse Extinction Rebellion verandert van tactiek en stopt met overlastgevende acties

De activisten zeggen dat door de acties weinig is veranderd. “Terwijl we het nieuwe jaar inluiden, komen we met het controversiële voornemen om tijdelijk af te zien van openbare verstoring als primaire tactiek”, aldus Extinction Rebellion. “Dit jaar geven we prioriteit aan aanwezigheid boven arrestatie en relaties boven wegblokkades.”

Volgens de activisten is het noodzakelijk om hun tactieken constant aan te passen. De stap komt nu de Britse regering een nieuwe wet wil introduceren die het moeilijker maakt om protesten te houden die overlast veroorzaken. Vorig jaar lijmden de activisten van Extinction Rebellion zich onder meer vast aan de stoel van de Britse parlementsvoorzitter en blokkeerden zij de Tower Bridge in Londen.