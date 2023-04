Britse concurrentiewaakhond blokkeert miljardenovername van gamesbedrijf Activision door Microsoft

Het ging om de grootste transactie ooit in de sector, maar volgens de Britse Competition and Markets Authority (CMA) stelt ze een probleem voor de concurrentie bij cloudgaming. Zelfs de verkoop van een blockbustertitel zou het probleem niet oplossen, klinkt het woensdag. Er wordt gevreesd voor hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie voor gamers.

De Britse concurrentiewaakhond was in september vorig jaar een diepgaand onderzoek gestart naar de overnameplannen. Zijn Europese en Amerikaanse collega’s hebben nog geen uitspraak gedaan over de deal, maar ook zij lijken niet zo maar het licht op groen te zetten. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC startte in december een juridische procedure om te deal te blokkeren en in Europa werd ook al een onderzoek opgestart.

Microsoft-voorzitter Brad Smith kondigde na de uitspraak woensdag aan in beroep te zullen gaan. “We blijven volop geloven in deze overname. De beslissing van de CMA verwerpt een pragmatische aanpak om de concurrentiebezwaren aan te pakken. Het ontmoedigt ook technologische innovatie en investeringen in het Verenigd Koninkrijk”.

De Britse gamingmarkt is kleiner dan die in de VS of Europa, maar als ook het beroep wordt verworpen, dreigt de overname niet te kunnen plaatsvinden.