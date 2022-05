Britney Spears verliest ongeboren kindje

“Het is met veel verdriet dat we moeten aankondigen dat we onze ‘miracle baby’ vroeg in de zwangerschap hebben verloren. Dit is een vreselijke ervaring voor elke ouder. Misschien hadden we langer moeten wachten om onze zwangerschap aan te kondigen, maar we waren gewoon ontzettend enthousiast door het goede nieuws.” Verder schreef de zangeres ook nog het volgende op haar sociale media. “Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We zullen blijven proberen om onze mooie familie uit te breiden. We zijn dankbaar voor al jullie steun.” Om af te sluiten vraagt Britney Spears nog om privacy in deze moeilijke periode.

Derde kindje

Het bericht werd ondertekend door Britney en haar verloofde Sam Asghari. Deze laatste deelde het bericht in kwestie ook op zijn eigen profiel. Daarnaast liet de toekomstige echtgenoot van de zangeres ook nog een reactie achter onder de Instagram-post. “Binnenkort krijgen we ons wondertje.”

Toen Britney Spears nog onder toezicht stond van haar vader moest ze jarenlang verplicht anticonceptie nemen. Sinds half november mag de zangeres echter weer over haar eigen leven beslissen Spears maakte vervolgens al snel duidelijk dat ze concrete plannen had voor de toekomst. Zo maakte Britney al snel duidelijk dat ze in het huwelijksbootje wil stappen met haar vriend Sam. Daarnaast droomde ze ook luidop van een derde kindje. Het goede nieuws liet ook niet lang op zich wachten. Enkele maanden nadat er een einde kwam aan de bewindvoering van haar vader, kondigde de zangeres op sociale media aan dat ze in verwachting was. “Dus... ik heb een zwangerschapstest gedaan”, schreef Britney destijds op haar Instagrampagina. “En we krijgen een baby!”

Bijzonder openhartig

In de afgelopen weken was de popzangeres bijzonder openhartig over haar zwangerschap. In een video op Instagram toonde ze bijvoorbeeld enkele outfits en haar beginnend buikje. “Ik moet nu echt mijn kleding tonen voordat je mijn buikje echt begint te zien.” Niet veel later gaf Britney dan weer een update over haar seksleven. “Seks is echt geweldig als je zwanger bent”, klonk het op sociale media. Ook Sam Asghari, de verloofde van Britney Spears, liet op Instagram blijken dat hij klaar was voor het vaderschap. “Als we een meisje krijgen, zal ze de meest verwende prinses ooit worden. Als het een zoon is, wordt het de sterkste man ter wereld. Ik zal streng zijn voor ons kind, om hem of haar in goede banen te leiden.”

Britney Spears heeft al twee zonen uit een vorig huwelijk met Kevin Federline: Jayden (15) en Sean (16). Die laatste kreeg in 2007 de volledige voogdij over beide kinderen. Dat besliste de rechtbank, na het beruchte incident waarbij Britney haar hoofd kaalschoor en kort daarna een omstaander aanviel met een paraplu. Intussen is de regeling al wat versoepeld: Kevin krijgt de kinderen voor 70 procent van de tijd bij zich, Britney 30 procent van de tijd.