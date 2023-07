Brit Jim Skea haalt het van Belg Jean-Pascal Van Ypersele als nieuwe voorzitter van klimaatpanel VN

Professor Jim Skea specialiseert zich in duurzame energie. Momenteel treedt hij op als medevoorzitter van de IPCC-werkgroep over de beperking van klimaatverandering. Hij volgt Hoesung Lee uit Zuid-Korea op, een in energie gespecialiseerde econoom die in oktober 2015 werd verkozen.

Op Twitter schrijft Skea dat hij “ontroerd en vereerd” is door zijn verkiezing. Hij zal de organisatie leiden tot 2030.

De stemming vond plaats tijdens een IPCC-sessie in Nairobi. Skea won van drie concurrenten, waaronder de Belgische klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele. Verder was de Braziliaanse Thelma Krug in de running. Zij zetelt al jaren in het IPCC als vicevoorzitter. Ook de Zuid-Afrikaanse Debra Roberts dong mee. Momenteel is zij medevoorzitter van de tweede werkgroep van het IPCC, die de effecten van klimaatverandering op samenlevingen en ecosystemen beoordeelt.