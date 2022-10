▶ Brandweerman en twee agenten gewond na protest in Schaarbeek tegen circulatieplan: ‘Dit kunnen we niet tolereren’

Video. Onderweg naar het gemeentehuis werden er verkeersborden weggehaald:

Afgelopen maandag ging de derde fase in van Good Move, het mobiliteitsplan van de Brusselse regering. Dat deelt de stad op in verschillende wijken om daar het transitverkeer te weren.

Buurtbewoners verzamelden zich dinsdagavond op het Stephensonplein. De betogers zouden met een paar honderd zijn. Ook enkele voorstanders van het plan waren aanwezig op het plein. Zij waren minder talrijk en hielden zich eerder afzijdig.

Op het plein verwijderden de betogers de paaltjes die samen een verkeersfilter vormen voor het circulatieplan. Dat ze dit zouden doen, was op voorhand aangekondigd bij de plaatselijke politie. Ook enkele verkeersborden die het verkeer gidsen in het kader van het plan moesten eraan geloven.

Het is al de tweede keer dat de betogers de signalisatie verwijderen. Ook maandagavond vond een soortgelijke actie plaats.

Betogers tegen Good Move in Schaarbeek. Beeld Samira Atillah

Het gemeentebestuur reageerde vandaag door te zeggen dat ze wel zouden luisteren naar de grieven van de buurtbewoners, maar dat ze niet enkel gingen luisteren naar “zij die harder schreeuwen”, aldus persagentschap Belga. “We keren niet terug op de principes, maar we passen het project vandaag al aan”, zegt de kabinetschef van de burgemeester.

Concreet wordt de filter aan het Paviljoenplein geopend in de richting van het Liedtsplein.

De buurtbewoners in Schaarbeek hekelen vooral het gebrek aan inspraak in de plannen. Ze voelen zich niet gehoord en eisen overleg. Na de actie op het Stehensonplein trok de groep daarom verder naar het gemeentehuis van Schaarbeek. Daar zou volgens de organisatoren van de betoging een delegatie ontvangen worden door de schepen van Mobiliteit.

Schepen van Openbare Werken en Sociale Samenhang Vincent Vanhaleweyn geeft aan dat de oude verkeersmaatregelen opnieuw worden ingesteld om “de sereniteit en de veiligheid terug te doen keren”. Het circulatieplan in de Berenkuilwijk in Schaarbeek wordt tijdelijk ‘bevroren’ tot in maart 2023 en het gemeentebestuur zal een participatief traject opzetten om samen met voor- en tegenstanders tot oplossingen te komen. “We zijn ervan overtuigd dat iedereen een verbetering van de levenskwaliteit wil in zijn wijk. Onze wil is om een sociale samenhang te creëren via dialoog en niet door confrontatie.”

Twee mensen maakten wel gewag van (licht) geweld toen ze hun telefoon bovenhaalden om het verwijderen van de verkeersborden vast te leggen. Ook staken betogers vuurwerk af op weg naar het gemeentehuis. Volgens persagentschap Belga moest de brandweer tussenbeide komen om een klein brandje te blussen. Een van de brandweermannen zou een voorwerp in zijn gezicht gekregen hebben. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Toen enkele achtergebleven amokmakers in de straten rondom het Paviljoenplein bleven hangen om onrust te zaaien, moest de politie nog tussenkomen. “De balans is twee lichtgewonde politiemensen en negen aanhoudingen, waarvan drie gerechtelijk en drie bestuurlijk”, verklaart Olivier Slosse, korpschef politie Brussel-Noord.

‘Niet tolereren’

“Wat er gisteren in Schaarbeek gebeurd is, kunnen we niet tolereren. Dat is een vorm van vandalisme die niet gelegitimeerd kan worden.” Dat heeft Brussels minister van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Volgens de minister werd stevig ingezet op het informeren van de bevolking over de plannen. “Aan dat plan is meer dan twee jaar gewerkt, er is vergaderd, hebben mensen op het terrein infofolders uitgedeeld, er werden brieven in de bussen gestoken.”

Het protest in Schaarbeek staat overigens niet alleen. Eerder verzetten ook buurtbewoners uit Jette en Kuregem zich tegen de mobiliteitsplannen van de stad.