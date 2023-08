Brandweer waarschuwt voor asbest na hevige brand in magazijn in Ranst

De bewoners van een naburig opvangcentrum dat geëvacueerd moest worden, brachten de nacht door in een gemeenschapscentrum. Bij de brand kwam ook asbest vrij, waardoor omwonenden het advies kregen om ramen en deuren gesloten te houden en zelf zo veel mogelijk binnen te blijven. De brand is ondertussen onder controle, maar de brandweer zal nog zeker twee uur bezig zijn met nablussen, aldus burgemeester Johan De Ryck. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Bij de brand raakten twee brandweerlui lichtgewond: een door rookintoxicatie, een met lichte brandwonden. De brand veroorzaakte ook een enorme rookpluim die tot ver in de regio te zien was.

Vier loodsen in de as gelegd

Door de brand werden vier loodsen vernield die de gemeente ter beschikking stelde aan verschillende verenigingen. Onder meer de vzw Wereld-Delen gebruikte enkele van de loodsen om er tweedehandsspullen op te slaan. Op het moment dat de brand uitbrak, waren geen personen aanwezig in het magazijn, maar de materiële schade is aanzienlijk. “In de ruimte lagen heel wat tweedehandsmeubelen, kleding en andere items, die in vlammen zijn opgegaan. Het vuur heeft zich razendsnel uitgebreid naar meerdere naastgelegen opslagruimtes, wat resulteerde in een intense vuurzee die alles in zijn greep hield. De omvang van de brand heeft geleid tot totale verwoesting van de opgeslagen goederen”, aldus de burgemeester.

Een nabij gelegen opvangcentrum van Fedasil, waar 450 asielzoekers verblijven, werd vanwege de rookontwikkeling ontruimd. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd geactiveerd om alle hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

‘Risicozone reikt niet tot omliggende gemeenten’

De burgemeester van Lier, Rik Verwaest (N-VA) reageert op de vele vragen die er zijn vanwege de asbest die vrijkwam: “De hulpdiensten ter plaatse hebben risicozone afgebakend en bewoners ervan een Be-Alert gestuurd. De zone reikt niet tot de omliggende gemeenten”.

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) laat weten dat de meetploeg ter plaatse een CO-meting uitvoert. “Er is heel weinig wind en thermiek, dus de verwachting is dat eventuele asbestvervuiling zeer lokaal is. Dus ook indien er asbest wordt vastgesteld zal er normaal geen impact zijn voor Lier. Als je toch ongerust bent, hou dan ramen en deuren dicht.”

Uitslaande brand. Beeld RV

Geëvacueerde asielzoekers in een bus van De Lijn. Beeld Marc De Roeck