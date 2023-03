▶ Brandstichting aan stadhuis Bordeaux bij Franse protesten: monumentale ingang gaat in vlammen op

De Franse woede om de pensioenhervorming was gisteren in het hele land voelbaar. Op meer dan 200 plaatsen kwamen demonstranten bijeen om te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Volgens de vakbonden kwamen in het hele land 3,5 miljoen mensen opdagen; de autoriteiten spreken van iets minder dan 1,1 miljoen mensen.

Op veel plaatsen verliepen de protesten grotendeels vreedzaam, maar hier en daar werd de nationale actiedag ontsierd door geweld en vandalisme.

In de zuidwestelijke stad Bordeaux werd de monumentale hoofdingang van het Palais Rohan, het stadhuis, in brand gestoken. Demonstranten hadden voor de toegangspoort pallets, vuilnisbakken en een elektrische scooter opgestapeld, die ze vervolgens in brand staken. De vlammen verspreidden zich snel en binnen enkele minuten gingen de 18de-eeuwse houten deuren in vlammen op.

Beeld Photo News

Beeld Photo News

In Parijs raakte de politie slaags met groepen demonstranten. Tijdens een mars van de Place de la Bastille naar de Place de l’Opéra werd de sfeer verzuurd door een groep jongeren met maskers, die bushokjes, reclameborden, winkelruiten, gevels en krantenkiosken vernielden. Ze braken ook straatstenen af, die ze vervolgens naar de politie gooiden.

De ergste confrontaties vonden plaats op de Place de l’Opéra en later op de Place de la Bastille, waar de politie probeerde de jongeren met traangas uiteen te drijven.