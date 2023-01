Brand uitgebroken in kraakpand met asielzoekers in de Paleizenstraat

De brandweer is inmiddels ter plaatse en heeft de brand geblust, meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Volgens de eerste berichten moesten enkele mensen ter plaatse verzorgd worden, maar moest er niemand naar het ziekenhuis.

Volgens de Brusselse brandweer brak de brand uit in een kamer op de derde verdieping en ging ze gepaard met een sterke rookontwikkeling. “De mensen op andere verdiepingen weigerden te evacueren”, aldus de brandweer, die het daarom heeft over een ingewikkelde ‘search & rescue’-operatie.

Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. “Mogelijk is er een matras in brand gevlogen, maar dat kunnen we nog niet bevestigen”, aldus de brandweerwoordvoerder.

Al maanden klagen hulporganisaties over de erbarmelijke situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat. Daar verblijven honderden daklozen, asielzoekers, en mensen in onwettig verblijf, onder wie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, omdat ze geen plaats toegewezen krijgen in de asielcentra omdat die volledig volzet zijn.

De leefomstandigheden in het gebouw zijn erbarmelijk en artsen hebben al verschillende gevallen van tuberculose vastgesteld, naast zorgwekkende gevallen van cutane difterie en een zeer grote verspreiding van schurft met een risico op superinfectie in het gebouw. Ook is er gevaar voor de ontwikkeling van gevallen van pulmonale difterie. Croix-Rouge de Belgique, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis in ons land, opende enkele weken geleden nog een mobiele noodkliniek aan het gebouw.