Brand op vrachtschip voor Nederlandse kust iets minder heftig, schip zal worden gedraaid

Met het schip is nog steeds een noodsleepverbinding, waardoor het buiten de verkeersbanen wordt gehouden en het scheepvaartverkeer niet wordt gehinderd. De sleepboot Hunter, die een noodsleepverbinding heeft met de Fremantle Highway, gaat de operatie uitvoeren.

Op de wind en de stroming was het vrachtschip in de loop van de dag langzaam en “gecontroleerd” naar het westen gedreven, verduidelijkt een woordvoerder van de kustwacht. Maar nu de stroming richting het oosten draait, wordt geprobeerd het schip ook die richting op te sturen.

Intussen is de brand iets minder heftig. “De intensiteit van het vuur is afgenomen ten opzichte van gisteren”, zegt een woordvoerder van de kustwacht. “De vlammen zijn niet meer te zien op het bovendek, maar er is wel veel rookvorming.”

Het schip wordt volgens de kustwacht niet meer gekoeld vanaf omliggende schepen, om te voorkomen dat er te veel water in het schip komt en de stabiliteit in gevaar komt.

Aan boord van de noodsleper Guardian is een bergingsteam van zo’n acht personen dat de situatie in de gaten houdt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om het schip weg te slepen, omdat er nog geen mensen aan boord kunnen om een sleepverbinding tot stand te brengen.

Beeld AFP

Oorzaak onbekend

In een audiofragment van de hulpdiensten, dat op de website van RTL Nieuws staat en waarover ook het AD berichtte, is te horen dat volgens de bemanning de brand uitbrak in de accu van een van de elektrische auto’s in het schip. Mogelijk zou er ook een elektrische auto zijn ontploft. De woordvoerder van de kustwacht kan niet bevestigen dat dit de oorzaak is. De bevindingen van de bemanning worden volgens hem meegenomen in het onderzoek.

Verder is in de audio van het marifoonverkeer te horen dat de kapitein had gemeld dat de bemanning niet bij de reddingsboten aan boord kon komen en evacuatie het best met een helikopter kon gebeuren. Aangezien ze nog enige bewegingsruimte aan boord hadden, zou de kapitein aangeven op welk moment evacuatie nodig was, is te horen in het fragment.

Volgens de kustwacht zijn 23 bemanningsleden uit India van het schip gehaald. Een van hen heeft het niet overleefd, meerdere personen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

Het schip vaart onder Panamese vlag, maar de eigenaar is het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha. Dat meldde dat er in totaal 21 Indiase bemanningsleden aan boord waren, maar de kustwacht is er zeker van dat 23 opvarenden zijn gered aangezien dit aantal op de bemanningslijst stond.