Brand in woon-zorgcentrum in Aarschot: één dode, elf andere bewoners naar ziekenhuis

Het is nog niet geweten hoe de brand ontstond, maar wel dat die op een van de bovenste verdiepingen van het woon-zorgcentrum zou zijn begonnen. Nadat het gemeentelijk rampenplan werd ingezet, kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Rond middernacht was het vuur onder controle.

In totaal werden ruim honderd bewoners geëvacueerd uit het rusthuis. Ze werden naar de stadsfeestzaal gebracht. Volgens Eerste Schepen Bert Van der Auwera (Open Vld) werd hulp ingeroepen van woon-zorgcentra in de buurt, familieleden van de bewoners en al het personeel van Sint Rochus. “Dat was belangrijk,” zegt Van der Auwera tegen VRT NWS, “omdat de situatie erg verwarrend was voor sommige bewoners. Dan is het goed dat ze vertrouwde gezichten zien.”

Elf mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze last hadden van rookvergiftiging. Naast bewoners van het wzc ging het ook om verpleegkundigen en brandweerlieden.