▶ Brand in Antwerpse Boerentoren onder controle, brandweer blust nog na

Het vuur woedde in een bijgebouw van de eigenlijke Boerentoren, dat weliswaar deel uitmaakt van de structuur ervan. Over de omvang van de brandschade is nog niets bekend, evenmin als over de oorzaak van de brand.

De Boerentoren is momenteel gesloten voor grote renovatiewerken. Sinds 2020 is het monumentale gebouw eigendom van haventycoon Fernand Huts en de Katoen Natie Groep. Huts wil er na de sanering - in het voormalige kantoorgebouw van KBC werd onder meer asbest aangetroffen - een ‘cultuurtoren’ van maken. De werken zouden sowieso nog jaren duren. Het is niet bekend of er vandaag werken aan de gang waren op de getroffen verdieping.

Het vuur woedt in de onderste verdiepingen van de Boerentoren. Beeld Jasper Van der Schoot

Beeld Marc De Roeck

We zijn net ter plaatse bij de #Boerentoren voor een brand. Hou ruimte voor de hulpdiensten in de omgeving van de #Eiermarkt en blijf zoals steeds uit de rook. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 18 augustus 2022

