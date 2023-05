Bpost-voorzitter Hanard schept geen duidelijkheid tijdens hoorzitting: ‘Kan niet beloven dat er geen nieuwe schandalen meer bovenkomen’

“Waar blijft die interne audit van Bpost? Het is ons grondwettelijk recht om hem in te kijken, maar dat wordt ons ontnomen. Cruciale informatie wordt achtergehouden. Waarom mogen we niet met gelijke wapens strijden?” De hoorzitting van Bpost-voorzitter Audrey Hanard begon dinsdagmiddag met de nodige commotie. Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld) verwoordde de frustratie die over partijgrenzen heen werd gedeeld.

Al weken vragen de Kamerleden om de audit naar de illegale prijsafspraken rond de krantenconcessie, die tot het ontslag van oud-CEO Dirk Tirez leidde, in te kijken. Maar de top van Bpost schermt het document hardnekkig af. Pas na een Kamer-brede klaagzang beloofde Hanard de audit tegen het einde van deze week ter inzage te leggen. Weliswaar enkel de conclusies en met een aantal zwart gemaakte passages.

Het incident typeert de raadselachtige sfeer rond de Bpost-affaire. Dat behalve Hanard ook drie andere topmanagers opdaagden in de Kamer, om vervolgens een presentatie van een uur te houden die erg ver afweek van de schandalen, werd door de oppositie gezien als een poging om de vis te verdrinken. Ook in de uren daarop bleven cruciale vragen onbeantwoord. Waarom werd Paul Magnette (PS) bijvoorbeeld als enige partijvoorzitter gehoord tijdens de opmaak van de gecontesteerde krantenconcessie? Waarom mag de audit niet volledig worden ingekeken? En waarom greep de raad van bestuur niet sneller in toen de malversaties naar boven kwamen?

Niet dat Hanard ongevoelig leek voor de kritiek. “De laatste weken waren bijzonder moeilijk. Ik begrijp en deel jullie ongeduld, maar niemand kan twijfelen aan onze wil om de zaak uit te spitten. U heeft mijn woord”, beloofde ze. Dat ze door haar verleden bij consultancybedrijf McKinsey een oogje zou dichtknijpen voor de onrechtmatig aanbestede opdrachten van Bpost aan McKinsey, sprak ze stellig tegen. Ook ontkende ze dat ze voor de PS zou rijden, de partij die haar voordroeg als voorzitter. Alle politieke contacten vanuit Bpost waren volgens de voorzitter “nuttig, wettig en aanvaardbaar”.

Geen detacheringen meer

Bpost zal alvast geen personeelsleden meer detacheren naar kabinetten, zodat de relatie tussen het beursgenoteerde bedrijf en de overheid minder complex wordt. Voorts beloofden de toplui alle wantoestanden uit het verleden bloot te leggen. “We hopen dat er geen nieuwe schandalen meer bovenkomen, maar kunnen dit niet beloven”, zei Hanard in het parlement.

Toch maakten de beloftes over totale transparantie weinig indruk op de parlementsleden, die met een aantal vragen bleven zitten. Voor Kamerlid Michael Freilich (N-VA), die inmiddels een aangifte bij het parket van Brussel deed over mogelijke financiële wanpraktijken bij Bpost, zet Hanard maar beter tijdelijk een stap opzij in afwachting van een nieuwe audit bij het postbedrijf. “Dat is de enige manier om te tonen dat u het serieus meent.”

Zo ver zal het wellicht niet komen, aangezien Hanard de steun blijft genieten van de Vivaldi-regering.