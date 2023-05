Bpost-voorzitster Audrey Hanard kan voorlopig op beide oren slapen: ‘De enige die het schip kan besturen’

“Wij hebben nog veel vragen over de rol van de voorzitter.” Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert maakte woensdag duidelijk dat er voor de liberalen veel mist hangt rond de rol van Audrey Hanard, de vrouw die in mei 2021 door de PS werd voorgedragen als de voorzitster van Bpost. Hanard wordt beschouwd als de spilfiguur in de nauwe contacten tussen het postbedrijf en de Parti Socialiste, die in Bpost een belangrijke jobmotor ziet. “Sommige partijen zien de post als een sociaal tewerkstellingsproject”, zei Lachaert op Radio 1.

De nauwe contacten tussen Bpost en PS werden dinsdag ook al op de korrel genomen door voogdijminister en vicepremier Petra De Sutter (Groen). Zij vond het niet normaal dat PS-voorzitter Paul Magnette en PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne een vergadering hadden met oud-CEO Dirk Tirez in de gebouwen van Bpost. Hanard zou volgens De Sutter ook niet altijd even transparant zijn geweest over de uitdagingen waarmee Bpost geconfronteerd werd.

Wel prikjes, geen aanvaring

Hoewel er aan alle kanten prikken worden uitgedeeld, lijkt niemand binnen Vivaldi van plan om echt dwars te liggen. De liberalen beseffen dat dit niet de ideale timing is om Bpost, dat al een tijdje zonder volwaardige CEO zit, te onthoofden. “Hanard is de enige die het schip nog enigszins kan besturen”, zegt een regeringsbron. Ook voogdijminister De Sutter neemt Hanard in bescherming. “We behouden tot op de dag van vandaag het vertrouwen in Hanard, en kijken uit naar haar komst in het parlement”, laat ze via haar woordvoerder weten. Volgende woensdag zal Hanard er vragen over het uitdijende postschandaal beantwoorden.

Zo kan de voorzitster van Bpost voorlopig op beide oren slapen, al houden de regeringspartijen buiten PS wel een voorzichtige slag om de arm. Eerst afwachten wat de onderzoeken naar Bpost aan het licht brengen, klinkt het. De liberale kritiek dat Dermagne met de voeten zou slepen om de gevraagde externe audit bij Bpost aan te besteden, wordt op diens kabinet weggewuifd. De audit werd al twee keer in de markt gezet, klinkt het, maar er waren geen kandidaten. “We zoeken nu samen met de premier een oplossing.”

Hanard zelf beloofde woensdag dat het bedrijf hier sterker uit zou komen. “We trekken de nodige lessen voor de toekomst”, sprak ze op de algemene vergadering van Bpost in Brussel.