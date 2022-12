Boze reizigers op Brussels Airport blokkeren toegang nadat vliegtuig moet terugkeren

Het gaat om een vliegtuig waarmee de passagiers gisteren onderweg waren naar Kameroen. Een 50-tal reizigers zit daardoor nu geblokkeerd op Zaventem. De politie probeert de gemoederen te bedaren.

‘Voyager, voyager, voyager’: weerklinkt donderdagochtend in de gang richting de B-pier op Brussels Airport. Ongeveer vijftig reizigers uit Kameroen zijn niet tevreden omdat ze sinds gisteren 16.45 uur vast zitten in de transitzone op Zaventem. Gistermiddag steeg een toestel van Brussels Airlines naar Kameroen op, maar boven het Franse Orléans dook plots een technisch defect op, waarop beslist werd om terug te keren naar België.

Omdat het vliegtuig nog te veel brandstof had, moest het een paar uur boven Aalst vliegen om in Zaventem te kunnen landen. “De passagiers die een visum hebben voor de Europese Unie konden de luchthaven wel verlaten en hebben we voorzien van een hotel en eten en drank”, zegt Maaike Andries van Brussels Airlines. “De andere passagiers moesten helaas de nacht doorbrengen op de luchthaven, maar werden wel voorzien van voeding en drank.”

Nog geen oplossing

Toen vanochtend bleek dat de gestrande reizigers vandaag niet kunnen vertrekken omdat er geen vlucht naar Kameroen gepland staat, brak er opstand uit. “Ze blokkeren een gang richting de B-pier”, aldus Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. De politie is ter plaatse om de gemoederen te bedaren. “Gelukkig zijn er momenteel niet veel andere vluchten naar non-Schengenlanden, waardoor de hinder voorlopig beperkt is.

“De reizigers worden net voor de toegang naar de B-pier met de bus vervoerd richting de gates. Voorlopig heeft een vlucht naar Egypte 45 minuten vertraging, een vlucht naar Ivoorkust een uur vertraging, terwijl de vlucht naar Doha wel nog op tijd vertrekt.”

Voor de passagiers is er ondertussen nog steeds geen uitweg voor hun ellenlange reis. “Voor sommige reizigers hebben we al een oplossing gevonden, maar voor anderen zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe vlucht”, klinkt het nog bij Brussels Airlines. Momenteel staat er geen vlucht naar Kameroen gepland.”

In de vertrekhal zijn geen problemen. De onrust speelt zich af achter de paspoortcontrole.