Bouwpromotor uit Roeselare die 37 mensen aan hun lot overliet, vroeg vorige week al faillissement aan

Via bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare leken 37 gezinnen de afgelopen twee jaar de perfecte bouwgrond te hebben gevonden, verspreid in West-Vlaanderen. De zaakvoerder beloofde hen een tot in de puntjes afgewerkt huis, maar uiteindelijk bleven ze achter met een ruwbouw. Geen ramen, geen deuren, sommigen hadden zelfs nog geen dak. De werken lagen stil. De zaakvoerder zelf liet het de laatste maanden afweten en reageerde op geen enkele telefoon meer.

Prijsstijgingen

Nu blijkt dat de bouwpromotor het faillissement heeft aangevraagd. Vorige week al, dat bevestigt advocatenkantoor Ockier & partners. “Wij bevestigen dat de vennootschap van de bouwfirma vorige week het faillissement heeft aangevraagd”, klinkt het. “De reden van het faillissement is de enorme prijsstijging in de bouw. De bouwpromotor kon die stijgingen niet doorrekenen aan de klanten, waardoor de vennootschap het genoodzaakt zag om het faillissement aan te vragen. Eerstdaags zal die worden uitgesproken door de ondernemingsrechtbank.”

Volgens zijn advocaat handelde de bouwpromotor niet met slechte bedoelingen, toch blijven 37 gedupeerden nu achter met allicht een grote financiële kater.

“Dat faillissement zat eraan te komen”, zegt slachtoffer Koen Hedebouw. “Het is niet zo dat ik geschrokken ben. Nu moeten we bekijken hoe we met onze advocaten verdere stappen ondernemen. Er zal waarschijnlijk een curator worden aangesteld, die zal beslissen of mijn huis wordt afgewerkt. Daarbovenop hoop ik dat er een schadeclaim wordt uitgesproken. Normaal moest ik al een jaar in dat nieuw huis zitten, maar het is een huurappartementje in de plaats geworden. Wie zal dat nu betalen?”

Het West-Vlaamse parket van Kortrijk is een onderzoek gestart.