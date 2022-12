Bouchez ontkent deal over verbod op gokreclame, De Croo komt tussen: ‘Akkoord tot op de laatste vierkante centimeter’

“Vincent Van Quickenborne gaat opnieuw te snel. Er is geen akkoord over de tekst over gokreclame, aangezien hij niet aan de partners is getoond. Er moet nog over belangrijke vragen worden beslist”, schrijft Bouchez vanavond op Twitter. In een reactie tegenover Belga ontkent het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) dan weer de ontkenning van Bouchez. “Er is een akkoord tot op de laatste vierkante centimeter”, luidt het.

De reactie van de Bouchez doet terugdenken aan dit voorjaar, toen minister Van Quickenborne zijn KB voor het eerst wereldkundig maakte. Toen bleken de zes verschillende bevoegde ministers achter het verbod te staan, maar bleek de MR ertegen gekant te zijn. De Franstalige liberalen vreesden dat de ingreep de sportsector in ons land in de problemen zou brengen.

.@VincentVQ gaat opnieuw te snel. Er is geen akkoord over de tekst over gokreclame, aangezien hij niet aan de partners is getoond. Er moet nog over belangrijke vragen worden beslist. Het is trouwens totaal respectloos om over ‘gokmaffia’ te spreken. #MRvoorzitter — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) 16 december 2022

Dat scenario lijkt zich nu dus te herhalen. Van Quickenborne kondigde nochtans aan dat er een akkoord gevonden was: vanaf 1 juli 2023 zal gokreclame fors aan banden worden gelegd, klonk het in een persbericht. Gokreclame op tv, radio, websites en affiches of in tijdschriften of kranten is vanaf dan verboden. De regering besliste tegelijkertijd ook de minimumleeftijd voor gokken en weddenschappen te verhogen tot 21 jaar.

Er komen ook strikte ethische en vormelijke regels waaraan de resterende vormen van gokreclame moeten voldoen. De filosofie is dat enkel wie actief op zoek gaat naar informatie over kansspelen en wil gokken, met gokreclame wordt geconfronteerd.

Overgangsperiode voor sportsector

Ook de sponsoring van sportclubs door gokbedrijven wordt aangepakt. Er komt een overgangsperiode om de lopende contracten te respecteren. Maar vanaf 1 januari 2025 wordt alle gokreclame uit de stadions gebannen. Voor reclame op de shirts geldt een uitzondering tot 31 december 2027, al mag het enkel gaan om een logo met naam, maar zonder slogan, met beperkte afmetingen, en niet op de voorzijde.

Vanaf 1 januari 2028 zal ook dit verboden worden voor professionele sportclubs. Voor amateursportclubs zal een dergelijke vermelding wel nog kunnen, weliswaar met een beperkte afmeting. De fiscale regels worden wel verstrengd aangezien zulke sponsoruitgaven niet langer aftrekbaar zullen zijn in hoofde van de gokbedrijven.

Vooruit reageert wel tevreden op het verbod. “Goed nieuws dat gokreclame uit ons straatbeeld verdwijnt en de regering komaf maken met slinkse marketingtrucs”, zegt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere. “Gokreclame is overal, vooral tijdens grote sportevenementen zoals het WK voetbal. Het geeft ons de indruk dat gokken deel uitmaakt van de sportbeleving. Die reclame brengt gevaarlijke risico’s met zich mee. Gokreclame lokt nieuwe spelers, zet spelers aan tot meer speelgedrag en verhoogt de kans op terugval bij gokverslaafden. Winnen doe je zelden of nooit en de schulden kunnen zich al snel opstapelen. Vooral jongeren zijn daar het slachtoffer van.”