Boskalis: ‘Te riskant om uitgebrande auto’s uit rampschip Fremantle Highway te halen’

Bovendien zijn volgens Boskalis de benodigde kranen voor het ruimen van al die wrakken niet op tijd voorhanden.

Het Nederlandse bergingsbedrijf sleepte het rampschip vorige week naar de haven in Friesland. De Fremantle Highway mag tot uiterlijk 14 oktober aan de kade van de Julianahaven in de Eemshaven blijven liggen.

Boskalis vreest na verschillende inspecties aan boord dat het te veel risico’s met zich meebrengt om te gaan werken op de bovenste dekken die grotendeels zijn ingestort. Die autodekken zijn het zwaarst getroffen door de brand die aan boord uitbrak in de nacht van 25 op 26 juli ten noorden van Ameland.

Laadklep

Een deel van de auto’s op de onderste vier dekken zou nog in redelijke goede staat zijn, volgens Boskalis. De berger bekijkt nu of die voertuigen toch niet kunnen worden gerecupereerd. Eén van de opties zou zijn om de laadklep van het schip te gebruiken als brug naar de kade, zodat de auto’s naar buiten kunnen worden gereden of gesleept.

Wat er met het schip zelf zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De eigenaar moet besluiten of het schip naar een werf wordt gesleept voor reparatie of wordt gesloopt. Voor dat laatste zou de Fremantle Highway naar een andere locatie worden gebracht, zoals een sloopstrand in Turkije, India of Pakistan.