Borstkankeroperatie niet langer overal terugbetaald: kijk hier welke ziekenhuizen erkend zijn

Een op de zeven vrouwen krijgt in België de diagnose borstkanker. Maar hoe de verdere behandeling verloopt, hangt sterk af van het ziekenhuis. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Wie zich laat behandelen buiten een erkende borstkliniek, loopt volgens het onderzoek 30 procent meer kans om door de ziekte te overlijden.

Toch liet in 2018 nog een op vijf van de patiënten met borstkanker zich behandelen buiten een erkende borstkliniek. “Het gaat dus niet om een fenomeen in de marge, maar een frequent voorkomende praktijk”, aldus het KCE.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft daarom beslist dat een borstkankerbehandeling alleen nog maar terugbetaald wordt in een ziekenhuis dat erkend is als borstkliniek. Concreet geldt dat voor de kosten voor de operatie en het multidisciplinair oncologisch consult. Dat is het moment waarop de verschillende betrokken artsen samenzitten om een behandelingsplan op te stellen. De verdere chemo- en radiotherapiebehandeling zal wel nog overal terugbetaald worden.

Daarnaast wil de minister dat ziekenhuizen die onterecht reclame maken als borstkliniek, die informatie op hun websites of folders aanpassen. Artsen roept hij op om patiënten altijd naar een erkend centrum door te verwijzen. Op de website van de FOD Volksgezondheid is vanaf vandaag een overzicht te vinden van alle erkende borstklinieken in ons land.

‘Je straft de patiënt’

Het Vlaams Patiëntenplatform is blij dat de minister actie onderneemt, maar betreurt de manier waarop. “Door de terugbetaling van de erkenning te laten afhangen, straf je de patiënt”, zegt directeur Els Tambuyzer. “Niet alleen krijgen mensen een slechtere behandeling in een niet-erkende instelling, maar ze moeten die dan ook nog eens zelf betalen.”

Het platform pleit dan ook voor een volledig verbod op borstkankeroperaties en het opstellen van behandelplannen in niet-erkende klinieken. Daarnaast wil het ook dat er een openbare evaluatie en monitoring komt van de erkende borstklinieken.

België telt op dit moment 51 erkende coördinerende borstklinieken – in elk ziekenhuisnetwerk één, met uitzondering van Luxemburg. Om die erkenning te krijgen, moeten ziekenhuizen aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze minimaal 125 diagnoses per jaar stellen en een multidisciplinair team hebben. Er zijn ook nog 21 erkende satellietziekenhuizen. Voor hen ligt het minimumaantal diagnoses iets lager, op 60 per jaar.

Het onderzoek van het kenniscentrum stipt nog een ander probleem aan. Niet alle erkende centra zouden namelijk voldoen aan de voorwaarden. Zo bleek één op de drie in 2018 niet voldoende diagnoses te stellen. Nochtans hangt ook het aantal diagnoses samen met de overlevingskansen van een patiënt. Het is de bevoegdheid van de deelstaten om te controleren of aan de normen voldaan wordt.