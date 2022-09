Boris Johnson neemt afscheid in Downing Street: ‘Als een opstijgende raket die nu zijn taken volbracht heeft’

“Dit is het, mensen.” Zo begon Johnson zijn afscheidstoespraak, terwijl de uittredend premier op applaus onthaald werd. Hij vergeleek zijn drie jaren als regeringsleider met een “opstijgende raket die nu zijn taken volbracht heeft”. Hij noemde nog eens zijn grootste successen als premier, namelijk het regelen van de Brexit, de coronavaccinatiecampagne en de wapenleveringen aan Oekraïne. Nu komt Johnson naar eigen zeggen, net als een raket, “weer terug in de atmosfeer om ergens ongemerkt te landen in een afgelegen hoek van de Stille Oceaan”.

De politicus gaf aan dat de nieuwe premier Liz Truss zijn volledige steun krijgt. De nieuwe regering zal er volgens hem ook alles aan doen om de bevolking door de energie- en prijzencrisis te loodsen. Johnson drukte ook nog even zijn ontevredenheid uit over zijn gedwongen exit, door te vermelden dat ‘de regels halverwege veranderd zijn’.

Na de toespraak liet Johnson weten naar de koningin te gaan om zijn ontslag in te dienen. De koningin ontvangt de nieuwe regeringsleider normaal gesproken in Buckingham Palace, maar om gezondheidsredenen blijft Elizabeth dit keer in Schotland. Johnson en Truss reizen daarom af naar haar landgoed Balmoral Castle.

In de zeventig jaar dat Elizabeth nu op de Britse troon zit, heeft ze al vijftien premiers langs zien komen. Na haar benoeming is Truss de zestiende. Ze is de derde vrouw in die functie, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

Na het bezoek aan de koningin zal Truss weer teruggaan naar Londen om een toespraak te houden voor haar nieuwe ambtswoning op Downing Street 10. De rest van de dag zal Truss bezig zijn met het samenstellen van haar ministersploeg. Woensdag wacht al het eerste wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis, waar de oppositie wil horen wat haar plannen zijn om de economische crisis in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ze zei tijdens haar overwinningsspeech maandag dat ze met een “gewaagd plan” zal komen om de belastingen te verlagen en de economie te laten groeien.