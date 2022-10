Boris Johnson dan toch geen kandidaat voor Brits premierschap

Oud-premier Boris Johnson is geen kandidaat om de onlangs teruggetreden conservatieve leider Liz Truss op te volgen. Er werd wel verwacht dat gewezen eerste minister Boris Johnson zich opnieuw kandidaat zou stellen: hij kon al rekenen op 55 nominaties. Maar zover komt het dan toch niet.

Johnson had naar eigen zeggen voldoende steun van de parlementsleden van de Conservatieve partij om opnieuw een gooi te doen naar het partijleiderschap, en zo ook weer eerste minister te worden. Maar “ik ben de voorbije dagen tot de conclusie gekomen dat dat niet het juiste ding is om te doen”, zegt Johnson in een persbericht, geciteerd door de Britse omroep BBC. “Je kan niet goed regeren als je geen eensgezinde partij hebt in het parlement.”

Dat laat de weg open voor Rishi Sunak, voormalig minister van Financiën onder Boris Johnson, die eerder wel zijn kandidatuur bekendmaakte. Ook Penny Mordaunt meldde zich al als kandidaat, maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van Conservatieve parlementsleden verzameld.