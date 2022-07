Borealis wist al sinds mei van wantoestanden met 55 ‘moderne slaven’ op Antwerpse werf

Borealis zit in nauwe schoentjes nu er een onderzoek komt naar 55 mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de Antwerpse haven. De arbeiders kregen nauwelijks 650 euro per maand.

Voormalig arbeidsauditeur en oud-rechter Ebe Verhaegen had onregelmatigheden vastgesteld bij de tewerkstelling van een Oekraïense arbeider die hij opving, en een vijftigtal collega’s. Hij diende in mei al een klacht in bij de sociale inspectie.

Vrijwel gelijktijdig bracht Verhaegen ook een verantwoordelijke van de hr-dienst bij Borealis op de hoogte van de sociale onregelmatigheden op de werf. Zij beloofden in mei de zaak te zullen onderzoeken. Uit de communicatie blijkt dat Borealis zich vragen stelde bij de impact op het bouwproject, als er consequenties zouden komen door het ­onderzoek van de sociale inspectie.

Vreemd is volgens Verhaegen ook dat onderaannemer Irem-General Contractor SRL (IGC) gebruik maakte van twee overeenkomsten: één officiële en één die het departement Werk en Sociale Economie niet te zien kreeg.

‘Moderne slavernij’

Helaas is dit geen alleenstaand geval van moderne slavernij in België. Klaus Vanhoutte, directeur van opvangcentrum Payoke: “De vraag is: hoeveel gaan we investeren in de strijd tegen mensenhandel?”

“Het is heel vaak een piramidesysteem. Een bedrijf als Borealis is waanzinnig groot, zij moeten hun werk wel uitbesteden. Voor de job waar de 55 slachtoffers mee bezig waren, deed het bedrijf blijkbaar een beroep op een Frans bedrijf. Dat bedrijf had misschien ook een tekort aan arbeiders. Dan rekenen die weer op een ander bedrijf. Zo krijgen we een kluwen aan ondernemingen die onder elkaar werken. En de top kan daar perfect mee wegkomen. Hoe lossen we dat op? Door de controles op de werven op te drijven. Dan komt het probleem aan de oppervlakte.”