Bondscoach laat naast Witsel en Mertens ook Racing Genk buiten eerste selectie Rode Duivels: ‘Totaal gebrek aan respect’

De Italiaanse Duitser opteert voor een kleine kern van 24 spelers (vier doelmannen en twintig veldspelers) voor de interlands tegen Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart).

Tedesco had in vergelijking met de mislukte Wereldbeker in Qatar wel opnieuw een plaats voor Sebastiaan Bornauw, Thomas Kaminski, Dodi Lukabakio, Orel Mangala, Dennis Praet, Alexis Saelemaekers en Matz Sels. Jérémy Doku is er ondanks een (lichte) blessure ook bij. Verwachte namen als Bryan Heynen en Mike Trésor haalden de kern niet.

Lees ook Column. Frederik De Backer: ‘Alsof het de FIFA kan verdommen dat het straks weer eens op niets trekt’

Na het WK gaven Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet aan niet langer uit te willen uitkomen voor de Rode Duivels. Youri Tielemans, Thorgan Hazard en Michy Batshuayi zijn out met blessures.

Geen Racing Genk-spelers

Ook nog opvallend: er zitten geen spelers van de Belgische competitieleider Racing Genk bij de selectie. Zo vallen onder meer Bryan Heynen en Mike Trésor opnieuw uit de boot. Tot groot ongenoegen van Dimitri de Condé, het ‘head of football’ van Racing Genk.

De Condé laat weten “gedegouteerd” te zijn over het ontbreken van Heynen en Trésor. “We zullen onze samenwerking met de federatie intern gaan evalueren”, zegt hij in een korte reactie. “Ik stel vast dat spelers die bij hun club niet spelen wél worden opgeroepen. Ik vind dit een totaal gebrek aan respect naar onze club toe.”

Bryan Heynen, Mike Trésor en Daniel Munoz van KRC Genk. Beeld Photo News

Wat Genk ook dwarszit is een gebrek aan duidelijkheid. De koploper van de Jupiler Pro League ontving geen enkele informatie over de voorselectie en wist dus niet of Heynen en Trésor daar deel van uitmaakten. Donderdag vroeg Genk om meer informatie daarover bij de voetbalbond, omdat de club vrijdag moet spelen tegen Cercle Brugge en de bekendmaking van de selectie impact op de voorbereiding van die wedstrijd kon hebben.

Racing kreeg te horen dat het nog niet mocht weten of er spelers zouden worden opgeroepen en dat de bekendmaking van vrijdag 12 uur gerespecteerd moest worden. Dat nu blijkt dat andere spelers wel al eerder werden ingelicht, stoot dit de Limburgers tegen de borst.