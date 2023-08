Bond Beter Leefmilieu wil bloed van politici testen op pfas: ‘Het is voor iedereen een probleem’

“We willen de aandacht vestigen op het feit dat pfas voor iedereen in Vlaanderen een probleem is”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. Daarom zal de milieuorganisatie onder meer het bloed van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en parlementsleden Mieke Schauvliege (Groen), Jos D’Haese (PVDA) en Gwenny De Vroe (Open Vld) testen op de aanwezigheid van pfas-stoffen.

“Door de industrie decennialang vrij spel te geven, is pfas echt overal te vinden, van Zwijndrecht tot de Noordpool, en zelfs in onze lichamen. Daar moet iets aan gedaan worden. Met de resultaten in handen willen we onze beleidsmakers tonen dat ook zij niet immuun zijn. Uitfaseren is de enige manier om blootstelling te reduceren”, zegt Van Hauwaert.

Minister Zuhal Demir (N-VA) is de eerste die aan de beurt komt voor de bloedtesten. Beeld BELGA

Buurtbewoners 3M

Uit de resultaten van een onderzoek bij bijna 800 buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht bleek dat 59 procent van de buurtbewoners een onrustwekkend ­hoge concentratie pfos in het bloed had. Pfos zijn chemische stoffen die behoren tot de grotere familie van pfas-stoffen.

De verspreiding van pfas naar het milieu verloopt vooral door industriële productie, toepassing in de industrie en afvalverwerking. De stoffen kunnen leiden tot leverschade, schildklierziekte, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en kanker.

Intussen kan iedereen in de nabijheid van 3M in Zwijndrecht zich inschrijven voor het bloedonderzoek.