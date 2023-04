Bokito (1996-2023), wereldberoemd na ontsnapping en mishandeling, werd ‘perfecte ambassadeur voor gorilla’s’

Terwijl gorilla’s doorgaans 50 jaar kunnen worden, wordt Bokito lid van de 27 club – een illuster gezelschap van beroemdheden die niet ouder dan 27 werden. Sinds afgelopen zondag at hij niet meer en werd hij steeds zieker, meldt Blijdorp. Hij is daarna uit voorzorg onder narcose gebracht waarin hij dinsdag overleed. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Bokito werd op 14 maart 1996 geboren in de Berlijnse Zoologischer Garten. Op 9-jarige leeftijd verhuisde hij naar het Rotterdamse Blijdorp voor een fokprogramma. Zijn zaad was in de Duitse hoofdstad niets meer waard, omdat inteelt daar op de loer lag.

Bijzondere relatie

De gorilla viel in elk geval in de smaak bij een frequente bezoeker, een 57-jarige vrouw uit Zoetermeer. Volgens haar hadden ze een bijzondere relatie. “Als ik mijn hand op het glas legde, deed hij hetzelfde”, zei ze tegen de Nederlandse krant De Telegraaf. “Als ik naar hem lachte, lachte hij terug.” Ze bezocht Bokito vier keer per week.

Een verzorger waarschuwde haar geen oogcontact te maken, maar de vrouw bleef contact met Bokito zoeken. Op 18 mei 2007, de dag van het 150-jarige jubileum van Blijdorp, ontsnapte de aap van 400 kilo. Hij sprong over de gracht heen die zijn verblijf omringde en sleurde de vrouw meters lang mee over de grond.

Primatologen analyseerden achteraf dat hij gefrustreerd was geraakt doordat de vrouw, die schijnbaar geïnteresseerd in hem was, telkens weer wegliep. In een van de restaurants van de dierentuin verwondde de aap nog drie mensen. Bokito werd na een uur met een verdovingsgeweer uitgeschakeld, waarna hij in zijn verblijf werd teruggeplaatst.

De vrouw hield diverse breuken, een verbrijzelde hand en meer dan honderd beten over haar hele lichaam over en werd tot vijf jaar later nog geopereerd. “Hij is en blijft mijn lieveling”, zei de vrouw vanuit het ziekenhuisbed.

Wereldberoemd

Bokito, die in 2004 al uit zijn Berlijnse verblijf was ontsnapt, werd wereldberoemd. King Kong gone wrong, kopte Sydney Morning Herald. Er verschenen Bokito-shirts en petjes, Bakker Hagedoren in Nederland verkocht een ‘gevaarlijk lekkere’ Bokito-vlaai. Bokitoproof, een kwalificatie voor ruimtes die bestand zijn tegen uitbarstingen van grof geweld, werd het woord van het jaar.

Bokito was echter volgens dierentuindirecteur Erik Zevenbergen een ‘hele warme familieman’ en laat tien kinderen achter. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu, wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. De dierentuin laat weten dat de andere gorilla’s en de verzorgers aangeslagen zijn. “Hij is een perfect ambassadeur geweest voor onze gorilla’s’”, zegt een zichtbaar aangeslagen verzorger in een video die Blijdorp op Twitter deelde. Of, en hoe er afscheid van Bokito kan worden genomen, zegt de dierentuin nog niet.