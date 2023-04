Bocht van cd&v over abortus volstaat niet voor Vivaldi-partners

Dinsdag buigt de Kamer zich over een advies van experten voor de uitbreiding van de abortustermijn. Zo’n uitbreiding was een van de zware discussiepunten bij de regeringsvorming. Cd&v steigerde en eiste eerst een wetenschappelijk advies.

Het wetenschappelijk comité van experts van zeven universiteiten stelt voor om de termijn voor een abortus te verlengen van de huidige 12 weken zwangerschap tot 18 weken. Dat moet een einde maken aan de lijdensweg van 300 tot 800 Belgische vrouwen die elk jaar voor een abortus over de grens gaan. In Nederland ligt de termijn vast op 20 weken.

Het rapport van de experten was al enkele weken klaar, maar in de regering nam niemand publiek standpunt in. De andere partijen wisten dat het dossier moeilijk lag voor cd&v en wilden de kansen op een akkoord gaaf houden.

Daags voor de bespreking in de Kamer komen de christendemocraten met een eigen voorstel. De partij gaat akkoord met een uitbreiding tot 14 weken. Dat zou een oplossing bieden voor 57 procent van de vrouwen die nu naar Nederland trekken.

“Abortus is en blijft meer dan een medische ingreep waarmee we met de grootste voorzichtigheid moeten omspringen”, zegt cd&v-Kamerlid Els Van Hoof. De partij verwijst naar een recente studie die stelt dat foetussen vanaf 15 weken een pijnperceptie ontwikkelen. In het expertenverslag staat nochtans dat dit pas tussen 22 en 26 weken na de conceptie is.

Cd&v stemt wel in met uitzonderingen boven de 14 weken in bepaalde situaties, zoals verkrachting of incest. Ook wil de partij sleutelen aan de bedenktijd. Vandaag moeten vrouwen die een abortus vragen eerst nog zes dagen wachten voor de ingreep mag plaatsvinden. Dat kan voor cd&v naar twee dagen.

In ruil voor deze toegevingen wil de partij dat anticonceptie zoals het spiraaltje gratis wordt. Dat moet meer ongewenste zwangerschappen voorkomen.

Voor Vooruit en Groen is het cd&v-voorstel ondermaats. “Wanneer vrouwen levensbelangrijke beslissingen nemen, dan zouden ze daarvoor moeten kunnen terugvallen op wetenschappelijke feiten, niet op het buikgevoel van één partij die vindt dat een mening zwaarder doorweegt”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji.

Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere noemt het “absurd”: “Cd&v wou absoluut een wetenschappelijk rapport zodat ze hun standpunt konden onderbouwen, en drie jaar later volgen ze zelf het rapport niet eens.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is dan weer positief over de plotse openheid bij cd&v, maar koppelt het wel meteen aan een ander ethisch hangijzer: euthanasie bij dementerende mensen. “Dan zouden we met Vivaldi alsnog een mooi ethisch pakket realiseren”, zegt hij.

Tegenover Het Laatste Nieuws laat cd&v-voorzitter Sammy Mahdi dan weer verstaan dat er weinig ruimte voor onderhandelen is: “Wij hebben altijd gezegd dat je over abortus geen tapijtenhandel mag organiseren”.