BNP Paribas Fortis krijgt boete van 15 miljoen euro wegens onvoldoende bescherming tegen witwaspraktijken

Het gaat om de zwaarste boete ooit die de Nationale Bank heeft opgelegd in ons land. Ook het feit dat BNP Paribas Fortis bank met naam wordt genoemd, maakt deel uit van de sanctie.

Aanleiding van de boete is een audit door de Nationale Bank. Daaruit bleek dat BNP Paribas Fortis onvoldoende deed om witwaspraktijken tegen te gaan. Sinds 2017 is de antiwitwaswetgeving in ons land veel strenger geworden, en zijn ook de mogelijke sancties voor banken die niet voldoen veel zwaarder.

Er is sprake van een 20-tal onvolkomenheden in de interne procedures van de bank. Zo vindt de Nationale Bank bijvoorbeeld dat BNP Paribas Fortis te los omsprong met de ‘good guys’-vrijstellingsregeling. Bepaalde klantengroepen werden gekwalificeerd als ‘good guys’ om onterechte, geautomatiseerde alarmmeldingen te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om beroepsgroepen waar veel cash-transacties normaal zijn. Normaal moeten dan automatisch intern alarmen afgaan binnen een bank om zo’n cashtransacties te controleren. Bij zo’n ‘good guys’-regeling werden die alarmen genegeerd.

‘Good guys’

Maar, zo oordeelde de toezichthouder, BNP Paribas kende die ‘good guys”-vrijstellingsregeling ook toe aan klanten met een hoog risico en voor klanten actief in sectoren gevoelig voor risico’s. De bank liet na een risicogebaseerde benadering toe te passen, klinkt het in de beslissing van de sanctiecommissie.

Ook bijvoorbeeld bij verrichtingen in edele metalen - denk aan de goudhandel - liet BNP Paribas Fortis na om een geautomatiseerde detectieregel in te voeren, ondanks het verhoogde witwasrisico bij verrichtingen in edele metalen.

BNP Paribas Fortis zegt te hebben meegewerkt aan het onderzoek dat aan de beslissing van de sanctiecommissie van de centrale bank voorafging. De tekortkomingen zijn intussen ook aangepakt, zegt de bank. “De vaststellingen gingen over de risicoaanpak met betrekking tot het detectiesysteem voor transacties van klanten en atypische verrichtingen.”

De administratieve geldboete houdt op geen enkele manier medeplichtigheid in aan witwaspraktijken door BNP Paribas Fortis, benadrukt de bank. De tekortkomingen hebben ook geen nadelige gevolgen gehad voor klanten of voor derden, aldus nog de bank.