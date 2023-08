BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Beobank verhogen spaarrente

Bij Fortis gaat de basisrente van de gewone spaarrekening omhoog van 0,15 naar 0,25 procent, en de getrouwheidspremie stijgt van 0,10 naar 0,25 procent. Op de spaarrekening Plus van Fortis is de stijging van de rente iets sterker: de basisrente blijft op 0,50 procent liggen, maar de getrouwheidspremie gaat omhoog naar 1 procent. Die spaarrekening is beperkt tot maximaal 100.000 euro. Ook Fortis-dochters Fintro en Hello bank! bieden die spaarrekening aan.

KBC biedt zijn klanten vanaf augustus op gewone spaarboekjes een basisrente en een getrouwheidspremie aan die allebei 0,45 procent bedragen. De totale rente gaat zo van 0,60 procent naar 0,90 procent. Start2Save-rekeningen brengen meer op (1,50 procent), maar klanten kunnen er maximaal 500 euro per maand op storten.

In de loop van juli kondigde ook ING als laatste van de grootbanken een renteverhoging aan. De basisrente op de ING Spaarrekening stijgt van 0,35 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie stijgt naar 1,05 procent.

Bij ING Tempo Sparen (ook op die rekening kan men maximaal 500 euro per maand storten) gaat de rente fors de hoogte in: de basisrente stijgt van 0,70 procent naar 0,75 procent en de getrouwheidspremie naar 1,50 procent. Samen is dat 2,25 procent.

ING-klanten die nog een oude spaarrekening hebben bij ING blijven achter met een lagere vergoeding. De basisrente stijgt van 0,40 naar 0,55 procent en de getrouwheidspremie naar 0,15 procent.

Bij Beobank, tot slot, gaat de basisrentevoet op de klassieke spaarrekening van 0,30 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie op die rekening springt naar 0,45 procent.

De banken staan onder druk om hun rentes te verhogen. Een hele resem banken heeft de afgelopen tijd renteverhogingen doorgevoerd. Enkele kleinere banken bieden intussen rentes op spaarrekeningen van boven de 2 procent aan, zonder extra voorwaarden.