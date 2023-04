Bloedonderzoek bevestigt hogere pfos-waarden bij jongeren rond 3M: de resultaten op een rij

1. Wat staat er in het onderzoek?

Uit een bloedonderzoek blijkt dat drie op de vier jongeren die binnen een straal van vijf kilometer rond de 3M-site in Zwijndrecht wonen, risico lopen op een verslechterde gezondheid. Zo werd er bij respondenten die in de buurt van de 3M-fabriek wonen, een hoger pfos-gehalte in het bloed gevonden, schrijft VRTNWS. Ook werd er een verband gevonden tussen een hogere pfas-blootstelling en een verstoring van het immuunsysteem.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Vlaamse overheid en werd uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, drie universiteiten (Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt en VUB) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen.

De respondenten waren 303 jongeren tussen de 12 en 17 jaar die woonachtig zijn rond de fabriek in Zwijndrecht, zo is te lezen in het onderzoeksdocument. Bij alle deelnemers werden de stoffen PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFBA en PFDA in het bloed aangetroffen, vermeldt VRTNWS.

2. Hoe werd de pfos-concentratie gevonden?

De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt om het pfos-niveau vast te stellen. Het bloedniveau is gemeten, evenals het pfos-gehalte in moestuinen en kippenrennen. In een op de drie moestuinen was er sprake van een te hoog pfos-niveau, tegenover een op de vier bij de kippenrennen.

Daarnaast werden er verhoogde pfos-niveaus gevonden in lokale groenten en fruit en andere verse producten uit lokale winkels.

3. Wat is het gevaar van een te hoog pfos-niveau?

Bij een hogere pfas-blootstelling bestaat een groter risico op de verstoring van het immuunsysteem. Dit kan effect hebben op de werking van groeihormonen en de puberteit. “Een hogere PFAS-waarde geeft een hogere kans op een gezondheidseffect”, zo is er te lezen in het onderzoeksrapport.

Een te hoge blootstelling kan ook leiden tot verminderde weerstand tegen ziekten. Wel plaatsen de onderzoekers een kanttekening: meestal wordt er niet direct gezondheidsschade vastgesteld.

Als reactie op het onderzoek plant de Vlaamse overheid nu een grootschalig bloedonderzoek, waarbij alle inwoners die binnen een straal van vijf kilometer van de 3M-fabriek wonen, worden onderzocht. Omwonenden moeten zich zelf aanmelden. Dit kan nog tot 1 juni, aldus VRTNWS.