Blink-182 stelt enkele shows in Europa uit vanwege ‘urgente familiezaak’ van drummer Travis Barker

Blink-182 is momenteel bezig met het Europese deel van een wereldtour. Normaal gezien stond de band vanavond in Glasgow. Maar omdat Travis Barker weer naar de VS is gevlogen, is die show uitgesteld. Ook de shows in Belfast (op maandag) en Dublin (op dinsdag) zijn geannuleerd. Meer informatie over de vervangende data wordt later gecommuniceerd, laat Blink-182 weten.

Volgende week vrijdag staat Blink-182 in het Sportpaleis in Antwerpen. Dat optreden kan vooralsnog gewoon plaatsvinden.

Barker verwacht samen met zijn vrouw Kourtney Kardashian een kindje. De twee krijgen een zoontje.