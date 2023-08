‘Blauwe supermaan’ levert adembenemende beelden op

Echt blauw was de maan niet. De naam verwijst naar de tijd van verschijnen. Het gaat namelijk om de tweede volle maan van de maand, vandaar de benaming ‘blauwe maan’. Daarbovenop staat de maan nog eens dichter bij de aarde dan normaal, waardoor ze ook de titel ‘supermaan’ krijgt. De eerste supermaan was al te zien op 1 augustus. Die stond toen op zo’n 357.530 kilometer afstand van de aarde.

Deze nacht kwam ze nog net iets dichter: op zo’n 357.344 kilometer. Daardoor lijkt ze zowat 14 procent groter. Doordat de maan in een ellipsvormige baan rond de aarde beweegt, staat ze soms dichter en andere keren verder weg van de aarde. Vanaf ons land was de supermaan moeilijker te spotten. Je had er al meteen een kleine telescoop of verrekijker voor nodig en kon ze pas spotten vanaf 3.30 uur.

Wie het fenomeen gemist heeft, zal het met onderstaande beelden moeten doen. De volgende ‘blauwe supermaan’ doet zich pas in 2037 voor.

Ook boven Rabat, Marokko levert het natuurfenomeen een adembenemende foto op. Beeld AFP

De maan duikt achter enkele gebouwen in San Francisco, Verenigde Staten. Beeld Getty Images via AFP

De maan in beeld gebracht samen met het Scott Monument in Edinburgh, Schotland. Beeld AP