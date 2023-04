Björn Soenens vertelt wekelijks over strijd tegen kanker op Radio 2: ‘Doodgaan hoort erbij, maar ik ben er nog niet klaar voor’

In het Radio2-programma ‘Wat een weekend’ vertelt Soenens voortaan hoe het voelt om te leven met kanker. De VRT-correspondent gebruikt een auto als metafoor voor zijn proces. “Ik ben als lichaam naar de garage gebracht. De keuring laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven”, klinkt het. “Je vecht voor lijfsbehoud.”

Toch voelt Soenens een enorme strijdkracht om niet als ‘ziek’ bestempeld te worden. “Soms wil ik negeren dat ik ziek ben. Ik voel me zo veel meer dan alleen maar gehavend, beschadigd, aangetast, op de afrit naar de dood.” Al ligt dat laatste niet in het vizier: “Doodgaan hoort erbij, maar ik ben er nog niet klaar voor. Laat dat duidelijk zijn.”

Kanker is nu een deel van zijn levensverhaal, beseft Soenens. “Dit is gewoon het leven zoals het is. Ik ga die pitstop niet overslaan.” Van een wake-upcall kan hij wel spreken, en dat wil hij graag doorgeven aan anderen. “Sta allemaal even stil. Er is in feite niets gezonder dan dat, dan even de tijd stop te zetten en even de oogkleppen van het leven af te zetten. Intussen, wees lief voor elkaar, zolang het kan.”

Behandeling

Voor zijn behandeling komt Soenens tijdelijk terug naar België. Hij zal behandeld worden in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Er wordt gehoopt dat hij begin juni weer aan de slag zal kunnen gaan als correspondent. Soenens woont en werkt al sinds 2017 in de Verenigde Staten waar hij voor VRT verslag doet. Daarvoor was hij drie jaar hoofdredacteur van het tv-journaal.