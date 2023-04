Björn Rzoska stopt als Groen-fractieleider en stapt uit nationale politiek: ‘Groen is Vlaams veel te snel aan de kant gaan staan’

“Na 18 jaar oppositie is het tijd voor een nieuwe wind in Lokeren (waar hij sinds 2007 gemeenteraadslid is, red.) , een ambitie waar ik me voluit voor wil engageren en waar ik mijn handen het komende jaar - en de jaren nadien - vol mee zal hebben”, verklaart Rzoska zijn keuze. “Ik vind politieke vernieuwing bovendien belangrijk. Voor mij voelt het logisch om die fakkel nu door te geven. Een fractieleider draagt mee de partij, vandaar dat ik dat mandaat neerleg.”

Rzoska zetelt bijna tien jaar in het Vlaams Parlement en is sinds 2014 fractieleider van Groen. Van 2009 tot 2013 was hij ook ondervoorzitter van de partij. In 2019 was hij nog kandiaat-voorzitter, en verloor hij met 47 procent of 60 stemmen verschil zeer nipt van Meyrem Almaci. Vorig jaar was hij niet opnieuw kandidaat bij de voorzittersverkiezingen die door het duo Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji werden gewonnen.

In de loop van april zal de Groene fractie in het Vlaams Parlement een nieuwe fractieleider aanduiden.

‘Kaarten liggen niet gemakkelijk’

In de kranten van Mediahuis verduidelijkt Rzoska zijn beslissing. “Ik denk dat niemand in de politiek stapt om enkel in de oppositie te zitten. En als dat jarenlang blijft duren, komt er een moment dat je een stap verder wil zetten.” Hij blijft dus trouw aan de regel van zijn partij: parlementsleden stoppen na twee termijnen zodat nieuw talent kansen krijgt.

De Groen-fractieleider hoopt na 2024 toch nog op een regeringsdeelname op Vlaams niveau, maar “de kaarten liggen niet gemakkelijk”. Rzoska lijkt in ieder geval spijt te hebben dat in 2019 de stap niet is gezet door de partijtop. “Als je de kans hebt om je programma te realiseren, dan moet je dat als partij altijd proberen te doen. Groen is Vlaams veel te snel aan de kant gaan staan.”

Ook op Radio 1 stak Rzoska niet onder stoelen of banken dat hij graag meer had gewild, zowel voor zichzelf als voor Groen. “ Een goeie, sterke oppositie is belangrijk, maar je stapt wel in de politiek om iets te realiseren. In de coronacommissie waar ik voorzitter van was hebben we samengewerkt over de partijgrenzen heen. Naar elkaar luisteren en tot oplossingen komen, was voor mij een van de hoogtepunten. Politiek is met mensen die anders naar de dingen kijken, tot tot oplossingen komen.”

In 2010 haalde @BjornRzoska mij binnen bij @groen. Weinig mensen waar ik zoveel respect voor heb. Zelf je keuzes maken is inspirerend in de wetstraat. Ook vandaag. Lokeren zal er goed bij varen. Merci en we gaan er samen nog een lap op geven i/h parlement. https://t.co/sDcsTgAkx2 — Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) 13 april 2023