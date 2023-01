Binnenlandse luchtvaart VS lag urenlang stil: wat was er aan de hand?

Het vliegverkeer binnen de VS komt weer langzaam op gang nadat dit even stil was komen te liggen door een technische storing. Binnenlandse vluchten vanaf de vliegvelden in Newark en Atlanta werden volgens luchtvaartdienst als eerste hervat omdat de operatie in die gebieden vastliep. Op andere luchthavens mogen vluchten sinds 15.00 uur Belgische tijd naar weer stilaan vertrekken.

Wat was er gebeurd?

De FAA meldt dat er vooruitgang wordt geboekt met het herstellen van de storing in de Notice to Air Missions, afgekort NOTAM. Daarin kunnen piloten lezen dat er bijvoorbeeld een orkaan is, en welke landingsbanen gesloten zijn. In alle stadia van hun opleiding worden piloten erin getraind te vertrouwen op de NOTAMs-gegevens. Het systeem om die berichten te versturen lag plat.

De systeemstoring begon in de nacht van dinsdag op woensdag. Luchtvaartdienst FAA gaf vervolgens opdracht tot een tijdelijke stop van binnenlandse vluchten om zo de ‘vlucht- en veiligheidsinformatie op orde te krijgen’.

Wat was de oorzaak?

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk, maar er waren nog geen aanwijzingen dat een cyberaanval de aanleiding was. Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen zeiden niet getroffen te zijn door de storing.

Witte Huis-woordvoerster Karine Jean-Pierre zei in een verklaring ook al dat president Joe Biden op de hoogte een volledig onderzoek naar de storing heeft bevolen.

Hoe groot is de impact?

“Operaties in het gehele nationale luchtruim zijn hierdoor geraakt”, meldt de FAA, die een noodnummer heeft opgestart. Op sociale media melden talloze passagiers dat hun vlucht vertraagd is. In totaal stonden vandaag meer dan 21.000 vertrekkende vluchten van Amerikaanse luchthavens gepland, die samen bijna 2,9 miljoen passagiers moeten vervoeren. Volgens trackingssite FlightAware werden al zeker 1.160 van die vluchten getroffen door de tijdelijke vliegstop op woensdag.